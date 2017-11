Die Bundesliga verliert im Europapokal immer mehr an Boden. Nach dem vorzeitigen Aus für 1899 Hoffenheim und Hertha BSC können am letzten Spieltag bestenfalls noch vier Mannschaften die K.o.-Runden erreichen und sich damit Sonderpunkte in der UEFA-Fünfjahreswertung sichern.

Nur Bayern München und RB Leipzig sind von ursprünglich sieben Startern im Moment im Frühjahr sicher dabei, Borussia Dortmund und der 1. FC Köln müssen noch bangen.

Die Bundesliga war in dieser Woche wieder die schlechteste Liga der Top-Fünf in Europa. Sie holte nur 0,857 Punkte (Spanien 1,715, Italien 1,333, Frankreich 1,167, England 1,000). Damit bleibt Deutschland zwar Vierter in der Tabelle mit 14,750 Punkten Vorsprung auf Verfolger Frankreich. Der Rückstand auf die ersten Drei wird aber immer größer.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2017/18 nach dem 5. Spieltag der Gruppenphasen (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2019/20):

1. Spanien 97,141

2. England 70,176

3. Italien 68,749

4. Deutschland 66,998

5. Frankreich 52,248

6. Russland 49,382

7. Portugal 44,082

8. Ukraine 38,333

9. Belgien 37,700

10.Türkei 33,800