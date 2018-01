Der Mercedes-Benz-Junior Cup ist eines der prestigeträchtigsten Hallenturniere für A-Jugend-Teams und jedes Jahr eine beeindruckende Talentschau.

Unter anderem zeigte der heutige Nationalspieler und Weltmeister Mesut Özil hier schon in jungen Jahren sein Können. 2017 holte sich die TSG Hoffenheim den Titel in Sindelfingen. Auch 2018 treffen an zwei Tagen renommierte A-Jugend-Teams aufeinander.

Diesmal sind neben dem VfB Stuttgart, Titelverteidiger Hoffenheim auch der FC Bayern München, Hertha BSC, Vikingur Reykjavik, Grashopper Club Zürich, der 1. FC Köln und Panathinaikos Athen mit ihren U19-Teams am Start.

SPORT1 überträgt das Turnier am Freitag (5. Januar, ab 12 Uhr LIVE im Free-TV) und am Samstag (6. Januar, ab 12 Uhr LIVE im Free-TV). Moderator ist Martin Quast, als Kommentatoren sind Oliver Forster und Markus Höhner im Einsatz.