Großer Schreck für das Team des Drittligisten Rot-Weiß Erfurt: Auf dem Weg ins Trainingslager in die Türkei geriet das Flugzeug wegen eines Gewitters in heftige Turbulenzen.

Beim Landeanflug am Dienstagmorgen in Antalya schlug sogar ein Blitz ein, so dass das Flugzeug die Landung abbrechen und im 250 Kilometer entfernten Dalaman notlanden musste.

Wie die Bild-Zeitung meldet, berichteten Passagiere von Flammen, die aus dem Triebwerk kamen. "Ich hatte Todesangst", sagte RWE-Profi Sebastian Tyralla.

Die Maschine der Fluggesellschaft Germania wurde bei dem Zwischenfall so stark beschädigt, dass die Mannschaft aus Thüringen den Weg zum Trainingslager nach Lara mit dem Bus fortsetzen musste.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. "Danke an unseren Pilot Herr Becker von der Germania, dass er unseren 'Vogel' sicher nach unten gebracht hat!", twitterte der Klub.