Am Ziel aller Träume war Deutschland für die Drittligisten MSV Duisburg und Holstein Kiel zu klein: Beide Teams flogen nach ihren vorzeitigen Aufstiegen in die 2. Bundesliga und den ausgelassenen Partys mit den Fans am Sonntag spontan nach Mallorca und feierten am Ballermann weiter.

Auf den Balearen kann die Stimmung allerdings kaum besser sein als in Kiel. Geradezu befreit feierten Mannschaft und scheinbar die ganze Stadt nach der Heimkehr der Störche vom entscheidenden 1:0-Erfolg bei der SG Sonnenhof Großaspach das Zweitliga-Comeback bis zum frühen Sonntagmorgen. Das Ende der 36-jährigen Wartezeit konnte offenbar gar nicht frenetisch genug bejubelt werden.

Video Holstein Kiel feiert Aufstieg in Liga zwei

"Die ganze Stadt, die ganze Mannschaft hat sich das verdient. Was für ein geiler Tag", sagte Kapitän und Geburtstagskind Rafael Czichos. So toll empfanden die Kieler den herbeigesehnten Erfolg, dass aus der Ferne auch der an der Förde gemeldete Tennis-Star Angelique Kerber gratulierte: "Glückwunsch Holstein Kiel zum Aufstieg 2017. Freue mich mit euch." Nach dem Saisonfinale am kommenden Wochenende gegen den Halleschen FC steht auch noch der Empfang auf dem Rathaus-Balkon auf dem Programm.

Anfang will den Moment genießen

Trainer Markus Anfang richtete den Blick aber auch am Tag des Triumphes schon wieder nach vorne: "Wir werden den Moment genießen und dann mal sehen, was auf uns im nächsten Jahr zukommt."

Mit Arbeit an großen Zielen hat Holstein zuletzt schon Erfahrung gemacht. Seit der verlorenen Zweitliga-Relegation 2015 bastelte der deutsche Meister von 1912 noch konsequenter am Aufstiegstraum, verstärkte die Mannschaft gezielt und professionalisierte das Umfeld. "Der Aufstieg ist der verdiente Lohn für eine kluge, langfristig angelegte Strategie der Vereinsführung", kommentierten die Kieler Nachrichten.

Führungsstärke ist auch in Duisburg gefragt. Wegen der Millionen-Schulden der Meidericher mischte sich in die Freude nach dem 3:0-Sieg bei Fortuna Köln über den direkten Wiederaufstieg auch Nachdenklichkeit. "Der Aufstieg ist für uns überlebenswichtig", verdeutlichte MSV-Ikone und -Vorstandsmitglied Bernard "Enatz" Dietz am Tag nach Aufstieg die wirtschaftliche Bedeutung des Comebacks im Unterhaus.

Dietz sieht MSV im Dilemma

Nach dem dritten Zweitliga-Aufstieg nach 1989 und 2015 steht den Zebras ein Spagat der besonderen Art bevor: Einerseits soll die Mannschaft konkurrenzfähig sein, andererseits schränken den Klub die hohen Verbindlichkeiten ein. Dietz ist sich des Dilemmas beim ersten Bundesliga-Vizemeister (1964) bewusst.

"Auch wegen der Finanzen wäre es für uns wichtig, dass wir langfristig in der Zweiten Liga bleiben. Dieses Jahr in der 3. Liga hat uns viel Geld gekostet", sagte Deutschlands Europameister-Kapitän von 1980.

Video Duisburg macht Wiederaufstieg klar und rastet aus

Zur Erweiterung des finanziellen Handlungsspielraums - für Juni sind weitere Tilgungsraten über insgesamt 2,5 Millionen Euro fällig - hat Duisburgs Vorstand schon zuletzt wieder Verhandlungen mit seinen Gläubigern über neue Stundungsvereinbarungen aufgenommen.

Denn Dietz und seine Mitstreiter in der MSV-Führung wollen sich unbedingt wieder langfristig im Fußball-Unterhaus etablieren.

"Wir hoffen, dass wir von unseren Gläubigern weiterhin Luft zum Atmen bekommen. Denn die Einzigen, die Spaß an der 3. Liga und der Regionalliga haben, sind die Insolvenzverwalter", meinte MSV-Vorstandschef Ingo Wald zur Lage. Die momentanen Planungen sehen eine Erhöhung des diesjährigen Etats um gut 50 Prozent auf über sieben Millionen Euro vor.