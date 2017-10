Drittligist Rot-Weiß Erfurt rutscht noch tiefer in den Abstiegskampf.

Am 14. Spieltag verloren die Thüringer 0:1 (0:0) beim Chemnitzer FC und blieben im sechsten Spielen in Serie sieglos. Mit zehn Zählern verbleibt Erfurt zunächst auf dem drittletzten Rang, kann aber am Samstag vom punktgleichen Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers und dem VfL Osnabrück überholt werden (DATENCENTER: Die Tabelle)

Durch das Siegtor von Marc Endres (87.) klettert Chemnitz vorerst auf Platz neun.

Aufsteiger SpVgg Unterhaching kassierte mit 0:3 (0:1) gegen Hansa Rostock nach fünf Siegen in Serie einen Dämpfer und verpasste den vorläufigen Sprung auf Platz drei.

Rostocks Tim Väyrynen sorgte mit seinem Tor (36.) für den ersten Treffer im Kasten von Korbinian Müller nach fünf Spielen. Kapitän Amaury Bischoff erhöhte für die Gäste (51.), ehe Bryan Henning (59.) nachlegte. Rostock schließt mit drei Zählern Abstand zu Unterhaching auf Rang sechs auf.