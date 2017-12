Drittligist Preußen Münster hat sich von Trainer Benno Möhlmann getrennt. Dies teilte der Klub einen Tag nach der 1:4-Heimniederlage gegen Sonnenhof Großaspach mit.

Mit dem 63-Jährigen muss auch dessen Assistent Sven Kmetsch gehen. Münster liegt nach 19 Spieltagen auf Tabellenplatz 17.

"Diese Entscheidung ist uns brutal schwer gefallen, aber die Entwicklung zwingt uns zum Handeln", sagte Sportdirektor Malte Metzelder: "Wir wollen nun versuchen, einen neuen Impuls zu setzen. In der jetzigen Situation müssen wir in erster Linie an den Verein denken." Eine Entscheidung über Möhlmanns Nachfolger sei noch nicht gefallen.

Der frühere Hamburger Bundesliga-Trainer Möhlmann hatte im Oktober 2016 im Münsterland Horst Steffen beerbt und am Saisonende mit den Preußen Platz neun belegt.