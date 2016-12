Der FC Bayern München geht ohne Franck Ribery ins Spiel bei Darmstadt 98 (ab 15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER).

Der Franzose sitzt im Duell mit dem Tabellenletzten zunächst auf der Bank. Anstelle von Ribery läuft Douglas Costa von Beginn an auf. In der Abwehr kehrt Mats Hummels in die Anfangself zurück.

Kurz vor dem Anpfiff mussten die Bayern ihre Formation nochmals ändern. Philipp Lahm verspürte beim Aufwärmen leichte muskuläre Probleme und wurde von Rafinha ersetzt.

Bereits vorher wurde bekannt, dass Arjen Robben nicht im Kader steht.

Darmstadt setzt auf die gleiche Anfangsformation, die am vergangenen Wochenende beim SC Freiburg 0:1 verlor.

Die Aufstellungen:

Darmstadt: Esser - Fedetskyy, Niemeyer, Sulu, Holland - Vrancic, Gondorf - Sirigu, Rosenthal, Heller - Schipplock

Bayern: Neuer - Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba - Alonso, Vidal - Müller, Thiago, Costa - Lewandowski