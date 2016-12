Borussia Dortmund geht das letzte Spiel des Jahres mit Shinji Kagawa und Mikel Merino in der Startelf an.

Der Japaner ersetzt den gesperrten Marco Reus gegen Augsburg (ab 19.30 Uhr in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER). Ousmane Dembele ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Hoffenheim von Beginn an dabei.

Die Aufstellungen:

Dortmund: Weidenfeller - Ginter, Merino, Bartra, Schmelzer - Weigl - Pulisic, Götze, Kagawa, Dembele - Aubameyang.

Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Baier - Schmid, Kohr, Moravek, Teigl - Ji.

Andre Schubert setzt in seinem womöglich letzten Spiel als Gladbach-Coach auf volle Offensive.

Mit Thorgan Hazard, Lars Stindl und Raffael stehen gegen Wolfsburg (ab 19.30 Uhr in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) drei Stürmer in der Startelf.

Die Aufstellungen:

Gladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Vestergaard - Korb, Wendt - Strobl, Dahoud - Stindl, Hazard - Raffael.

Wolfsburg: Benaglio - Bruma, Luiz Gustavo, Rodriguez - Guilavogui, Seguin, Gerhardt - Caligiuri, Arnold, Draxler - Gomez.

Hamburger SV - Schalke 04

Eintracht Frankfurt - Mainz 05