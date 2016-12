Nur noch ein Tag bis zum Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig.

Auch in Bundesliga Aktuell (ab 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) dreht sich am Dienstag alles um das Duell Erster gegen Zweiter.

Die Themen im Überblick:

- FCB vs. RB - das Duell um die Spitze: So will Leipzig die Bayern besiegen.

- FCB vs. RB - das Duell um die Spitze: Das sind Bayerns Probleme.

- Schubert vs. Ismael: Das Duell der wackelnden Stühle