Die Anzeichen verdichten sich, dass Jerome Boateng und Niklas Süle künftig gemeinsam beim FC Bayern verteidigen werden.

Der 21-jährige Shootingstar der TSG Hoffenheim soll kurz vor einem Wechsel nach München stehen. So gesehen sind Boateng und Süle so etwas wie Teamkollegen in spe.

Video Hoffenheims Manager spricht Klartext bei Süle

Was die zwischenmenschliche Beziehung der beiden angeht, muss sich der Rekordmeister offenbar wenig Sorgen machen. Denn Boateng und Süle haben schon jetzt einen guten Draht zueinander.

Süle: "War riesig von Boateng"

Wie Süle jetzt in der Sport Bild verriet, schickte ihm Boateng vor knapp zwei Jahren Genesungswünsche, als er mit einem Kreuzbandriss im Krankenhaus lag. "Ich (...) bekam eine WhatsApp-Nachricht von Boateng, obwohl ich ihn gar nicht kannte. Ich bin erst mal kurz ausgeflippt. Das war riesig", sagte Süle.

Der Abwehrmann erholte sich in der Folgezeit von seiner schweren Verletzung und schaffte das Comeback auf dem Rasen. Im Sommer holte er mit dem DFB-Team Silber bei den Olympischen Spielen in Rio. In Hoffenheim zählt er in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern.

Ab Sommer heißt der nächste Karriereschritt wohl: FC Bayern. "Ich bin über den Status hinweg, ein Talent zu sein. Ich möchte vorneweg gehen", sagte Süle in der Sport Bild.

Klingt schon fast so wie bei Boateng.