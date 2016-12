Mario Gomez spricht sich in einem Interview mit der Welt am Sonntag für Julian Draxler aus. Sein ehemaliger Teamkollege ging in der Winterpause zum französichen Meister Paris Saint-Germain.

Trotz der anhaltenden Transfergerüchte und Wechselabsichten gab der 23-Jährige laut Gomez immer alles für die Wölfe: "Julian war zu keiner Zeit ein Stinkstiefel, er hat immer und zu jeder Zeit alles gegeben. Er hatte den Wunsch, zu einem großen Verein zu wechseln und der VfL hat das respektiert."

Video Draxler wechselt zu PSG

Er bleibt bei seiner Meinung, dass jeder Spieler Wolfsburg verlassen kaönne, sobald er sich in der Autostadt nicht mehr wohl fühlt. Jedoch soll diese Aussage keine Spitze gegen irgendjemanden sein. "Ich habe im Sommer bei den Verhandlungen mit Wolfsburg auch denselben Wunsch geäußert, dass der Club alles dafür tun soll, Spieler wie Julian Draxler und Luiz Gustavo, die super Angebote hatten, zu halten", so Gomez.