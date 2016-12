Der Winterschlaf in der Bundesliga ist nur von kurzer Dauer: Nach dem Weihnachtsurlaub beginnt für die Bundesliga-Stars wieder die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Erst am 20. Januar geht es weiter, dann eröffnet der FC Bayern München den 17. Spieltag beim Auswärtsspiel beim SC Freiburg.

Zuvor reisen die Münchner, die am 3. Januar Trainingsauftakt haben, ins Trainingslager nach Katar - bereits zum sechsten Mal in Folge. Verfolger RB Leipzig startet ebenfalls am 3. Januar wieder in die Trainingsarbeit. Am 4. Januar fliegen die Leipziger dann nach Portugal, wo sie sich in Lagos den nötigen Schliff für die Rückrunde holen.

Einen großen Bogen machen die Teams mittlerweile um die Türkei: Vor einem Jahr holten sich noch 16 der 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga dort den Feinschliff für die Rückrunde, jetzt schlägt dort kein einziges deutsches Profiteam sein Lager auf. Die politischen Unruhen haben Spuren hinterlassen.

Von den Absagen profitiert vor allem die iberische Halbinsel. Viele Vereine wählen als neue Destination Spanien.

SPORT1 gibt einen Überblick über die Trainingslager, Testspiele und Transfers aller Bundesligisten:

FC BAYERN MÜNCHEN:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 3. bis 11. Januar, Doha (Katar)

Testspiele: 14.1. Telekom-Cup

Zugänge: -

Abgänge: Julian Green (VfB Stuttgart)

RB LEIPZIG:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 4. bis 12. Januar, Lagos (Portugal)

Testspiele: 7.1. Ajax Amsterdam, 15.1. Glasgow Rangers

Zugänge: Omer Damari (NY Red Bulls, Leih-Ende)

Abgänge: -

HERTHA BSC:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 7. bis 14. Januar Mallorca

Testspiele: RCD Mallorca, Atletico Baleares (Termine noch offen)

Zugänge: Jordan Torunarigha (Hertha BSC II)

Abgänge: -

EINTRACHT FRANKFURT:

Trainingsauftakt: 3

Trainingslager: 4. bis 15. Januar, Abu Dhabi

Zugänge: Andersson Ordonez (Barcelona SC), Aymen Barkok (Frankfurt U19)

Abgänge: -

TSG HOFFENHEIM:

Trainingsauftakt: 4. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: 8.1. FC Groningen, 14.1. Aalborg BK, 15.1. Sonnenhof Großaspach

Zugänge: -

Abgänge: -

BORUSSIA DORTMUND:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 5. bis 13. Januar, Marbella (Spanien)

Testspiele: 7.1. PSV Eindhoven, 12.1. Standard Lüttich, 17.1. SC Paderborn

Zugänge: -

Abgänge: -

1. FC KÖLN:

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: 7.1. VfL Bochum, 11.1. VfB Stuttgart, 14.1./15.1. Gegner noch nicht bekannt

Zugänge: Christian Clemens (FSV Mainz 05)

Abgänge: Filip Mladenovic (Standard Lüttich)

SC FREIBURG:

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 5. bis 13. Januar, Sotogrande (Spanien)

Testspiele: 8.1. Gegner noch nicht bekannt, 12.1. Gegner noch nicht bekannt

Zugänge: -

Abgänge: Charles Elie Laprevotte (1. FC Magdeburg)

BAYER 04 LEVERKUSEN:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 3. bis 12. Januar, Orlando (USA)

Testspiele: 8.1. Estudiantes de La Plata, 12.1. Clube Atletico Mineiro

Zugänge: -

Abgänge: -

1. FSV MAINZ 05:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 4. bis 10. Januar, Marbella (Spanien)

Testspiele: 5.1. ADO Den Haag, 7.1. Feyenoord Rotterdam, 14.1. Borussia Mönchengladbach, 15.1. FC Thun

Zugänge: -

Abgänge: Christian Clemens (1. FC Köln)

FC SCHALKE 04:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 4. bis 11. Januar, Benidorm (Spanien)

Testspiele: 10.1. Gegner noch nicht bekannt, 14.1. Chemnitzer FC

Zugänge: -

Abgänge: -

FC AUGSBURG:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 4. bis 13. Januar, Marbella (Spanien)

Testspiele: Noch nicht bekannt

Zugänge: -

Abgänge: -

VfL WOLFSBURG:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 4. bis 11. Januar, La Manga (Spanien)

Testspiele: Noch nicht bekannt

Zugänge: Riechedly Bazoer (Ajax Amsterdam), Victor Osimhen (Ult. Strikers)

Abgänge: Julian Draxler (Paris St. Germain)

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH:

Trainingsauftakt: 4. Januar

Trainingslager: 6. bis 11. Januar, Marbella (Spanien)

Testspiele: Zwei Testspiele im Rahmen des Trainingslagers, 14.1. 1. FSV Mainz 05 (Telekom Cup)

Zugänge: -

Abgänge: Alvaro Dominguez (Karriereende)

SV WERDER BREMEN:

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: 4. bis 9. Januar, Marbella (Spanien)

Testspiele: 9.1. Karlsruher SC, 9.1. FC Brügge, 14.1. Eintracht Braunschweig, 15.1. VfB Oldenburgt

Zugänge: Thomas Delaney (FC Kopenhagen)

Abgänge: Lennart Thy (FC St. Pauli)

HAMBURGER SV:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 5. bis 14. Januar, Dubai (VAE)

Testspiele: 9.1. Al Nasr (Hamdan bin Rashid Al Maktoum Challenge Cup)

Zugänge: -

Abgänge: -

FC INGOLSTADT:

Trainingsauftakt: 2. Januar

Trainingslager: -

Testspiele: 7.1. 1. FC Heidenheim, Weitere Spiele noch nicht terminiert

Zugänge: -

Abgänge: -

SV DARMSTADT 98:

Trainingsauftakt: 3. Januar

Trainingslager: 6. bis 13. Januar, San Pedro del Pinatar (Spanien)

Testspiele: 5.1. Teilnahme am Haarder13-Cup, 9.1. Preußen Münster, 11.1. KRC Genk, 14.1. VfL Bochum

Zugänge: -

Abgänge: -