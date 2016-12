Dieter Hecking, der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach, könnte schon länger gewusst haben, dass er Andre Schubert beerbt.

In einem Interview mit dem Verein sprach der neue Coach über sein weiteres Vorgehen. "Ich werde jetzt natürlich tiefer in die Materie Borussia eintauchen, werde mir sicher das ein oder andere Spiel angucken, was gelaufen ist", sagte Hecking und verplapperte sich dann anscheinend: "Ich habe die letzen beiden Spiele schon ein bisschen genauer hingeguckt."

Wusste Hecking schon vor den beiden Partien gegen Augsburg (0:1) am Samstag und gegen den VfL Wolfsburg (1:2) am Dienstag, dass er Schuberts Nachfolger wird?

Seine Aussage lässt sich so deuten. Einen Tag nach der Niederlage gegen den VfL trennte sich Gladbach von Schubert, nur einen Tag danach wurde Hecking als neuer Chefcoach bestätigt.