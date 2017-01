Bayer Leverkusen hat einen perfekten Start ins neue Jahr hingelegt und Champions-League-Anwärter Hertha BSC einen optimalen Hinrundenabschluss verwehrt.

Die Werkself gewann nach zuvor drei Heimspielen in Folge ohne Sieg gegen die Berliner 3:1 (2:1) und darf von einer erfolgreichen Aufholjagd in Richtung Europacup-Plätze träumen. Die Hertha verpasste ihrerseits die beste Hinrundenbilanz ihrer Vereinsgeschichte und startet als Tabellenfünfter in die Rückrunde.

In der vergangenen Spielzeit überwinterte die Mannschaft von Pal Dardai als Dritter, stürzte dann aber überraschend nach einer schwachen Rückrunde noch auf Rang sieben ab und verpasste im Sommer in der Europa-League-Qualifikation die Teilnahme am internationalen Geschäft.

Erstes Saisontor von Toprak

Abwehrchef Ömer Toprak, der Bayer im Sommer voraussichtlich Richtung Borussia Dortmund verlassen wird, mit seinem ersten Saisontor (12.) und Hakan Calhanoglu (36./Foulelfmeter und 88.) machten den Erfolg für die Gastgeber perfekt. Valentin Stocker (44.) traf für die Gäste aus der Hauptstadt.

Vor nur 26.904 Zuschauern nutzte Leverkusen gleich seine erste Möglichkeit zur Führung. Nach einer unglücklichen Abwehr von Stocker landete der Ball bei Toprak, der aus kurzer Distanz vollstreckte.

Der Türke selbst sowie die Nationalspieler Julian Brandt und Karim Bellarabi, der nach mehr als vier Monaten Verletzungspause ein starkes Comeback im Bayer-Trikot feierte, hatten in der Folgezeit weitere gute Möglichkeiten. Hertha verbuchte in der ersten halben Stunde lediglich durch Kapitän und Torjäger Vedad Ibisevic eine erwähnenswerte Chance.

Unglückliches Handspiel

Pech hatten die Berliner, dass Schiedsrichter Tobias Stieler nach einem äußerst unglücklichen Handspiel von Marvin Plattenhart auf den Punkt zeigte. Für Bayer, das in dieser Saison seine vier vorangegangenen Elfmeter verschossen hatte, zeigte sich diesmal Calhanoglu nervenstark. Kurz vor dem Pausenpfiff hielt dann Stocker mit seinem dritten Saisontreffer seine bis dahin enttäuschende Mannschaft im Spiel.

Nach der Pause gab Leverkusen, das kurzfristig auf Charles Aranguiz und bereits nach sieben Minuten auch auf Aleksandar Dragovic (beide Muskelverletzungen) verzichten musste, weiter den Ton an. Der seit über 1200 Minuten glücklose Torjäger Chicharito verpasste es kurz nach Wiederanpfiff gleich zweimal, die Bayer-Führung auszubauen.

Die Alte Dame, bei der Salomon Kalou, der für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup im Einsatz ist, und auch Mitchell Weiser (Rückenprobleme) schmerzlich vermisst wurden, hatte dem Druck der clever agierenden Gastgeber nur wenig entgegenzusetzen. Lediglich Ibisevic zwang Nationaltorwart Bernd Leno in der 72. Minute zu einer Weltklasse-Parade.