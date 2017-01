Thomas Tuchel gilt inzwischen schon als Asket: 1,92 Meter groß ist der Coach von Borussia Dortmund, dabei von drahtiger Statur und mitnichten übergewichtig.

Diszipliniert ist der 43-Jährige, der mit seinem Team ungeachtet des bisher mäßigen Bundesliga-Saisonverlauf auf direktem Weg in die Champions League will, kraft Amtes ja sowieso.

Umso erstaunlicher klingt deshalb Tuchels nun eingestandene Schwäche für Ungesundes. Dem WDR sagte der Trainer am Rande des Trainingslagers im spanischen Marbella: "Nach Siegen bin ich anfällig für Schweinerein aller Art. Schokolade, Erdnüsse, Chips. Fast Food nur sehr selten. Da muss schon etwas Besonderes passiert sein."

"Und es muss dunkel sein, sonst kriege ich Fast Food nicht runter", ergänzt Tuchel. "Ein Auswärtssieg in der Champions League. Eine späte Rückkehr. Dann geht Fast Food. Dabei habe ich sogar schon einen meiner Spieler getroffen."

Ritual: Champagner nach Siegen

Doch nicht nur mit seinen Aussagen über Fast Food verblüfft Tuchel, der sonst strikt auf sein Gewicht achtet und während seiner einjährigen Auszeit vor dem Wechsel zum BVB 2015 infolge einer Ernährungsumstellung viele Kilos abspeckte.

In Sachen Alkohol hat der Fußballehrer ebenso klare Vorstellungen - und sündigt hin und wieder: "Kein Bier, kein Wein – nach Siegen aber ein Glas Champagner", so Tuchel.

Und fügt an: "Das muss sein, mittlerweile als Ritual. Da haben wir in der letzten Saison mit angefangen, sonst hätten die Siege an Bedeutung verloren. Da haben wir festgelegt, dass wir immer eine Flasche Champagner aufmachen, Freunde einladen und anstoßen."