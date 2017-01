Borussia Dortmund ist darum bemüht, seine Mannschaft weiter zu verjüngen. Angeblich neu im Fokus der Schwarz-Gelben: Jean-Kevin Augustin.

Wie L'Equipe berichtet, interessiert sich der BVB für das 19 Jahre alte Stürmer-Juwel von Paris St. Germain. Demnach erwägt der Vizemeister, Augustin als potentiellen Ersatz für Pierre-Emerick Aubameyang zu verpflichten, sollte der heiß umworbene Top-Torjäger aus Gabun im kommenden Sommer wechseln.

Augustin gilt in Frankreich als eines der größten Offensiv-Talente. Bei PSG kommt der U21-Nationalspieler unter Unai Emery in dieser Saison fast nur als Joker von der Bank. Ihm stehen in der bisherigen Saison zwölf Einsätze und ein Tor für den Ligue-1-Champion zu Buche.

Sein Vertrag bei PSG läuft im Sommer 2018 aus.