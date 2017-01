Torwart Yann Sommer hat vorzeitig bei Borussia Mönchengladbach verlängert.

Der 28-Jährige erweiterte den bis Juni 2019 laufenden Vertrag um zwei Jahre und bleibt nun bis Juni 2021.

"Yann ist einer der Köpfe unserer Mannschaft und wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns mit ihm auf eine Verlängerung seines Vertrags verständigt haben", sagte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl.

Sommer, die Nummer eins der Schweizer Nationalmannschaft, kam zur Saison 2014/2015 nach Gladbach.

Auch Ersatzkeeper verlängert

Ebenfalls vorzeitig verlängert wurde der Vertrag mit Torwart Tobias Sippel, dessen neuer Vertrag bis Juni 2019 läuft.

"Tobi hat das Zeug, eine Nummer eins in der Bundesliga zu sein. In ihm haben wir einen sehr starken zweiten Mann in unserem Torwartteam, von dem wir wissen, dass wir uns auf ihn hundertprozentig verlassen können", sagte Eberl.