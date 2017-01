Die Fußball-Fans kommen bei SPORT1 heute wieder voll auf ihre Kosten. Gleich drei Formate berichten topaktuell über das Geschehen in der Bundesliga und den Start der Zweiten Liga nach der Winterpause.

Los geht es mit Bundesliga Aktuell um 18.00 Uhr (LIVE IM TV auf SPORT1). Mit von der Partie ist erstmals Moderator Tobias Wahnschaffe, der die Zuschauer heute gleich durch drei Sendungen führen wird.

Neben der Sendung um 18.00 Uhr berichtet Bundesliga aktuell heute noch LIVE um 20.30 Uhr und nach der Bundesliga-Partie zwischen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt um 23.30 Uhr. Hier gibt es brandheiße Informationen aus dem Auftaktspiel des 18. Spieltags.

Neues Format "Warm-up"

SPORT1 startet heute mit einem neuen Format in den Freitagabend: "Warm-up - Die Fußballvorschau" bringt die Fans in Stimmung für das kommende Bundesliga-Wochenende.

Der "Warm-up" fürs Fußball-Wochenende: Wer kennt sich am besten aus und liefert die besten Spielprognosen - die "Reporter-Legende" oder doch der "Statistik-Nerd"?

In Warm-up - Die Fußballvorschau geben Jochen Stutzky, Hansi Küpper, und Tobias Schimon live ab 21 Uhr die Antworten - kompetent, leidenschaftlich und humorvoll. Die Fans bekommen beim unterhaltsamen Schlagabtausch alle wichtigen Infos zum aktuellen Spieltag.

Kick-off für "Warm-up - Die Fußballvorschau"

Mittendrin im Herzen der SPORT1-Redaktion wird Tacheles geredet und emotional diskutiert, wenn die Bundesliga ins Wochenende startet. Moderator Jochen Stutzky beleuchtet in der Runde mit Hansi Küpper und Tobias Schimon alle relevanten Themen des aktuellen Spieltags.

Im Fokus stehen letzte News, Fakten und Statistiken zu den einzelnen Partien. Auch hochkochende "Buzz Stories", heiß gehandelte Transfergerüchte oder die Situation der deutschen Legionäre in den internationalen Topligen stehen auf der Agenda.

Live zugeschaltet werden auch die SPORT1-Reporter an den jeweiligen Schauplätzen und Brennpunkten der Fußball-Republik, um den Zuschauern Eindrücke von vor Ort zu zeigen. Darüber hinaus werden die Fans über parallel laufende Abendpartien auf dem Laufenden gehalten und von Redaktions-Assistentin Lara Obersovszky mit begleitenden Infos versorgt.

Via Social Media werden auch die User mit in die Runde geholt und können ihre Meinung äußern - zum Beispiel über die Facebook-Seite von "Warm-up - Die Fußballvorschau".

Mit Hattrick nichts verpassen

Eine Woche nach dem Bundesligastart geht es endlich auch in Liga zwei wieder zur Sache (Highlights ab 22.15 Uhr in Hattrick - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1).

Für den TSV 1860 München beginnt mit dem Start in die Rückrunde auch die Ära von Trainer Vitor Pereira. Der Portugiese soll den Tabellen-14. wieder in ruhigeres Fahrwasser führen - langfristig sogar zurück in die Bundesliga. Weiterhin spielen Union Berlin gegen den VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf empfängt den SV Sandhausen.

SPORT1 begleitet alle drei Partien ab 18.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm sowie im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App. Die Highlights sehen Sie in Hattrick - Die 2. Bundesliga ab 22.15 Uhr Uhr im TV auf SPORT1.