Bayer Leverkusen will zum Abschluss der Hinrunde in der Bundesliga den Abstand an die Spitzenränge verkürzen.

Die Werkself trifft am 17. Spieltag auf Hertha BSC (15.30 Uhr in unserem Sportradio SPORT1.fm) und kann mit einem Sieg bis auf fünf Punkte an die internationalen Plätze heran rücken. Besser ist die Ausgangslage für die Gäste aus der Hauptstadt: Die Hertha will mit einem Dreier von dem fünften auf den dritten Platz springen.

Im letzten Spiel des Wochenendes misst sich der 1. FSV Mainz 05 mit dem 1. FC Köln.

Die 05er lauern auf dem elften Rang nur einen Punkt hinter Leverkusen. Köln - dass sich nach einem überragenden Start in die Saison vor seinem ersten Pflichtspiel im Jahr 2017 auf Platz sieben wiederfindet - kann mit einem ebenfalls Boden auf die Spitzenteams gut machen.

SPORT1 begleitet beide Partien in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.