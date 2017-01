Bundesliga: Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt oben etablieren

vergrößernverkleinern Fredi Bobic ist seit Juni 2016 Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt © Getty Images

Frankfurt am Main - Sportvorstand Fredi Bobic will die Eintracht dauerhaft in der oberen Bundesliga-Hälfte etablieren. Dafür müssen unter anderem die Entwicklungsmöglichkeiten verbessert werden.