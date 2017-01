Anzeige

Bundesliga-Testspiele Hertha, Köln und Darmstadt im LIVETICKER LIVE: Frings sieht Niederlage, was macht Berlin?

vergrößernverkleinern Torsten Frings übernahm Darmstadt in der Winterpause © Getty Images

Am Mittwoch sind vier Bundesliga-Vereine in Testspielen gefordert. Köln trifft auf den VfB, auch Hertha und Darmstadt treten an - die Partien JETZT im LIVETICKER.