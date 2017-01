Nach dem Wechsel von Holger Badstuber zu Schalke 04 äußert sich der Bayern-Kapitän über seinen Teamkollegen. Er denkt, dass Holger Badstuber damit einen wichtigen Karriere-Schritt macht.

"Das Wichtigste für Holger ist nun, dass er regelmäßig spielen kann, dass er die Möglichkeit hat, nach den längeren Verletzungen wieder in den Rhythmus zu kommen", sagte der Weltmeister der Bild. "Ich weiß, was Holger kann, und ich weiß, dass er da einen wichtigen Schritt machen wird in seiner Karriere. Holger wird auf Schalke regelmäßig spielen. Dann schauen wir im Sommer weiter".

Der Bayern-Kapitän kann bei seiner Einschätzung auf die eigene Erfahrung zurückgreifen: "Für mich war die Ausleihe damals super", sagte er. "Ich kam als Amateur-Spieler zu Stuttgart, weil ich bei Bayern keine Chance hatte mitzutrainieren oder geschweige denn zu spielen. Die Gelegenheit hat mir der VfB damals gegeben. Das war gut".