Was hören die Stars des FC Bayern in der Kabine, um sich vor einer wichtigen Partie in die richtige Stimmung zu bringen? Lange Zeit blieb dies den Fans des deutschen Rekordmeisters verborgen. Bis jetzt.

Dank einer Kooperation der Münchner mit dem IT-Giganten Apple, die der FCB am Montag bekanntgab, können die Anhänger nun noch näher an David Alaba, Jerome Boateng und Co. heranrücken.

Über die App von Apple Music steht ab sofort eine Team-Playlist zum Download zur Verfügung, weitere exklusive Inhalte und Videos sollen folgen.

"Von motivierenden Songs für das Training bis zu den Hits für die Kabinenparty nach dem entscheidenden Sieg - es ist für jeden etwas dabei, um die Saison in vollen Zügen zu genießen", umschreibt der Rekordmeister seinen neuen Service für die Fans.