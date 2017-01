Der Hamburger SV hat in Jens Todt einen neuen Sportchef gefunden. Ingo Wellenreuther, Präsident von Todts Noch-Arbeitgeber Karlsruher SC, bestätigte SPORT1 die Einigung mit den Hanseaten.

"Wir werden ihn freigeben und haben da eine gute Regelung mit dem HSV gefunden, mit der glaube ich alle leben können und alle Beteiligten und der KSC zufrieden sein können", so Wellenreuther: "Deswegen wird das morgen fixiert werden."

Zuvor hatte die Hamburger Morgenpost berichtet, dass der Zweitligist dem ehemaligen KSC-Manager die Freigabe erteilt habe.

Bereits in den vergangenen Tagen war durchgesickert, dass der neue HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen den früheren Mittelfeldspieler an die Alster holen will.

Der Haken: Für Todt müssen die Hanseaten ihre Schatulle öffnen. "Wenn der HSV Jens Todt verpflichten will, muss auch eine Ablöse gezahlt werden", sagte Wellenreuther unter der Woche.

Für Todt wird es ein Wiedersehen der besonderen Art. Der 46-Jährige arbeitete bereits vom 1. Juni 2008 bis zum 25. Juni 2009 als Leiter der Nachwuchsabteilung beim HSV - und trat damals nach Differenzen mit dem damaligen Vorstandschef Bernd Hoffmann zurück.