Hin und wieder vermisst man Lukas Podolski dann doch schon in der Nationalmannschaft.

In seiner Auslaufzeit beim DFB kam der frühere Kölner zwar nicht mehr ganz an frühere Glanzzeiten heran. Dafür war sein Sprüchefeuerwerk wie immer einsame Klasse.

Video So reagiert Podolski aufs Löws Hosengriff

Erinnern Sie noch an den legendären PK-Auftritt während der Europameisterschaft in Frankreich? Podolski wurde auf den ominösen Hosengrabscher von Joachim Löw angesprochen.

Reaktion auf Löws Hosengrabscher

Seine Reaktion darauf löste seinerseits ein schallendes Gelächter unter den Medienvertretern aus.

Jetzt hat Podolski den Spruch des Jahres auf Twitter in Erinnerung gerufen - mit einem Foto, das ihn in einer mindestens so verfänglicher Szene zeigt wie seinerzeit den Bundestrainer.

Podolskis Kommentar unter dem Tweet: "80 Prozent von uns kraulen sich auch an den 'Eiern'."

Es wird die Zeit kommen, dass dieser Satz zum stillen Gesetz unter Profifußballern wird...