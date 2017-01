In welcher Verfassung sind die Bundesligisten vor dem Rückrundenstart? Wer hat auf dem Transfermarkt am besten eingekauft? Darüber diskutiert Moderator Thomas Helmer am Sonntag, 15. Januar, live ab 11.00 Uhr im Volkswagen Doppelpass mit Marcel Schäfer, Profi des VfL Wolfsburg, und Trainer-Legende Peter Neururer.

Komplettiert wird die Runde im Hilton Munich Airport Hotel von Tobias Altschäffl (SPORT BILD), Frank Hellmann (Freier Journalist) sowie SPORT1-Experte Thomas Strunz. Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Weitere Themen sind Borussia Dortmund und der FC Bayern: Schafft Thomas Tuchel mit dem BVB die Trendwende? Und inwieweit geht FCB-Trainer Carlo Ancelotti mit seinem kleinen Kader ein Risiko ein?