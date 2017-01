Laut Rudi Völler hat die Angst um Trainer Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen zu Änderungen im Trainerteam geführt. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte der Sportdirektor, dass Schmidt ein Trainer sei, der "sehr, sehr viele Dinge am liebsten selbst macht".

Dies sei der Anspruch des 49-Jährigen. "Aber wir bekamen den Eindruck, dass er sich im klassischen Tagesgeschäft ein bisschen verschleißt." Aus diesem Grund wurde mit Jörn Wolf ein "Koordinator für das Trainer- und Funktionsteam" eingestellt.

Unstimmigkeiten gab es dagegen zwischen Schmidt und Athletiktrainer Oliver Bartlett. "Wir machen keinen Hehl daraus, dass im Innenverhältnis ein paar Dinge nicht so richtig funktioniert haben", so Völler. "Sie wurden angesprochen, haben sich nicht geändert, also reagierten wir."

Oliver Bartlett wurde als Athletiktrainer entlassen.