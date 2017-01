Sidney Sam erhält offenbar eine neue Chance - und zwar bei Darmstadt 98.

Wie Der Westen berichtet, befinden sich die Lilien in Verhandlungen mit dem FC Schalke 04 über ein Leihgeschäft bis Saisonende. Auf SPORT1-Nachfrage wollten sich die Hessen nicht dazu äußern.

Sidney Sam steht seit 2014 bei Schalke 04 unter Vertrag © SPORT1/iM-Football

Sam steht seit 2014 bei Schalke unter Vertrag, kam aber zuletzt nur noch in der zweiten Mannschaft zum Zug. In dieser Saison brachte es der Ex-Nationalspieler lediglich auf einen Kurzeinsatz in der UEFA Europa League.