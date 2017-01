Die Weihnachtsferien sind vorbei, die Bundesliga nimmt in zwei Wochen wieder ihren Betrieb auf.

Die meisten Teams befinden sich im Winter-Trainingslager und bereiten sich auf die Restrunde vor. Gleich sieben Bundesligisten testen am Samstag ihre Form, darunter Borussia Dortmund (gegen PSV Eindhoven, ab 15.55 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM) und RB Leipzig (gegen Ajax Amsterdam).

+++ Bochum - Köln 0:1 +++

Fast das 2:0 für den FC: Milos Jojic nimmt sich ein Herz und trifft aus der Distanz nur das Lattenkreuz.

Bochum läuft gegen den Bundesligisten meist nur hinterher.

+++ Wolfsburg - Heerenveen 1:1 +++

Der Ausgleich! Heerenveen kommt durch den Mann mit dem wunderschönen Namen Reza Ghoochannejhad zum 1:1.

Da sah die Defensive der Niedersachsen nicht gut aus.

+++ Dortmund - Eindhoven 0:0 +++

Der BVB beginnt das Fußballjahr mit einem Test gegen PSV Eindhoven, das es im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de verfolgen kann.

Die Partien Augsburg - Alkmaar und Mainz - Feyenoord gehen derweil in die zweite Hälfte.

+++ Stielike in Marbella zu Gast +++

Südkoreas Nationaltrainer Uli Stielike ist zu Gast in Marbella und schaut sich vor Ort an, was seine Nationalspieler Koo und Ji beim FC Augsburg leisten.

In der Halbzeitpause gesellt sich Koo zum deutschen Coach und bespricht seine Leistung. Teamkollege Ji sitzt bislang nur auf der Bank.

Währenddessen wechselt Wolfsburg gegen Heerenveen dreimal. Unter anderem ist Torschütze Mario Gomez raus, dafür gibt Richedly Bazoer sein Debüt für die Wölfe.

+++ Ingolstadt - Heidenheim 3:0 +++

Ingolstadt feiert einen gelungenen Testspielsieg gegen Heidenheim: Kurz vor Schluss bauen Multhaup und Hartmann die Führung aus, danach pfeift der Schiedsrichter ab.

Die Partien des FC Augsburg und Mainz 05 gehen derweil in die Halbzeitpause.

+++ Wolfsburg - Heerenveen 1:0 +++

Zuerst war noch die Latte im Weg, jetzt trifft er: Mario Gomez verwandelt einen Handelfmeter eiskalt und bringt die "Wölfe" verdient in Führung (38.).

+++ Bochum - Köln 0:1 +++

Das nennt man wohl perfektes Debüt: Nach nur sieben Minuten im FC-Trikot trifft Christian Clemens erstmals.

Der Rückkehrer setzt sich über rechts durch und trifft im zweiten Versuch gegen VfL-Keeper Dornebusch.

+++ Wolfsburg - Heerenveen 0:0 +++

Gleich nach dem Wiederanpfiff hat Gomez die größte Chance zur Führung: Aus zehn Metern visiert der Nationalstürmer die Latte an.

Ligakonkurrenz Mainz hat hingegen Glück: Feyenoord-Stürmer Jörgensen vergibt die mögliche 1:0-Führung und scheitert knapp.

+++ Mainz - Feyenoord 0:0 +++

So etwas gibt es wohl auch nur in Testspielen: Trotz roter Karte für Donati darf Mainz zu elft weiterspielen.

Für den Rechtsverteidiger kommt Leon Balogun. Mainz versteht derweil die Welt nicht mehr...

+++ Bochum - Köln 0:0 +++

Auch die Partie zwischen Zweitligist Bochum und Bundesligist Köln läuft. Mal sehen, wie die beiden Teams auf dem schwer zu bespielenden Untergrund im Ruhrgebiet zurechtkommen.

Währenddessen ist beim VfL Wolfsburg das erste Drittel beendet, torlos geht es in die kurze Pause gegen Heerenveen.

+++ Mainz - Feyenoord 0:0 +++

Giulio Donati sieht überraschend eine glatt rote Karte, Mainz muss 60 Minuten lang in Unterzahl spielen.

Den Grund für den Platzverweis verrät die Social-Media-Abteilung der Mainzer leider nicht...

+++ Augsburg - Alkmaar 1:0 +++

Jetzt aber: Schmid setzt sich über rechts stark durch und gibt nach innen.

In der Mitte verpasst zunächst Koo, Usami steht aber am zweiten Pfosten und schiebt zur verdienten Führung ein (24.).

+++ Wolfsburg - Heerenveen 0:0 +++

Die Bundesligisten geizen an diesem Samstagnachmittag noch mit Toren.

Bei dieser Chancenverwertung ist das allerdings kein Wunder: Paul Seguin steht zentral 15 Meter vor dem Tor, sein Schuss gleicht aber einer Rückgabe und landet in den Armen von Heerenveens Keeper.

+++ Dortmund unterm Affenfelsen +++

Schöne Kulisse für den BVB heute gegen die PSV Eindhoven.

Das Testspiel findet in Gibraltar unter dem berühmten Affenfelsen statt. Viele Fans sind gekommen, um Marco Reus und Co. zu sehen.

+++ Augsburg - Alkmaar 0:0 +++

Der FCA legt gleich los wie die Feuerwehr und hat durch Koo die erste große Chance. Der Koreaner verzieht aber aus 16 Metern.

In Ingolstadt hat derweil die zweite Halbzeit begonnen, die Oberbayern haben gegen Heidenheim einmal komplett durchgewechselt.

+++ Wolfsburg - Heerenveen 0:0 +++

Nachdem die Partie gegen den algerischen Klub ES Setif aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle abgesagt werden musste, steht bei den "Wölfen" nur ein Test an: Gegen Heerenveen beträgt die Spielzeit dreimal 30 Minuten.

Mario Gomez und Yusuf Malli stehen in der Startelf, der zweite Neuzugang Bazoer sitzt auf der Bank.

Neben der Partie des VfL laufen nun auch die Spiele des FC Augsburg (gegen Alkmaar) und Mainz 05 (gegen Feyenoord, im im kostenlosen LIVESTREAM).

+++ Ingolstadt - Heidenheim 1:0 +++

Halbzeit in Ingolstadt. Der Bundesligist führt verdient mit 1:0 und darf sich in der Kabine über ein paar heiße Getränke freuen.

+++ Clemens gleich in der Startelf +++

Nach seinem Wechsel zurück nach Köln darf Christian Clemens in Bochum von Beginn an ran.

Auch der junge Lukas Klünter steht beim Zweitligisten in der Startformation.

+++ BVB mit Reus und Ramos +++

Dortmund testet im Rahmen des Trainingslagers gegen die PSV Eindhoven.

Mit Reus, Dembele, Ramos, Castro und Kagawa steht eine starke Offensive auf dem Platz.

Das erste BVB-Spiel des Jahres gibt es ab 15.55 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de.

+++ Ingolstadt - Heidenheim 1:0 +++

Ingolstadt muss die Führung teuer bezahlen: Almog Cohen muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für den Israeli kommt Watanabe.

Ein Schuss von Suttner geht anschließend knapp vorbei.

+++ Mainz setzt auf Huth +++

Mit U21-Nationaltorwart Jannik Huth in der Startelf beginnt der FSV den Test gegen Feyenoord.

Einige Stammspieler wie Muto oder Bungert bleiben vorerst auf der Bank.

+++ Ingolstadt - Heidenheim 1:0 +++

Da ist das erste Tor an diesem Samstag, Ingolstadt geht gegen den Zweitliga-Vierten dank einer österreichischen Co-Produktion in Führung.

Eine Flanke von Suttner köpft Hinterseer zur verdienten Führung ins Netz.

+++ Köln zu Gast in Bochum +++

Auch der 1. FC Köln bleibt im kalten Deutschland - um 15.30 Uhr steht die Partie beim VfL Bochum an.

Der Mannschaftsbus steht schon vor Ort, die kurze Anreise verlief problemlos.

+++ Ingolstadt - Heidenheim 0:0 +++

Erste Großchance für den Bundesligisten! Nach einer Flanke von Tobias Levels kommt Almog Cohen nach 13 Minuten zum Kopfball, bringt den Ball aber nicht im Tor unter.

+++ Trifft Kuyt gegen Mainz? +++

Mainz 05 ist gegen Feyenoord Rotterdam um 15 Uhr gefordert. Dabei geht es unter anderem gegen den früheren Weltstar Dirk Kuyt.

Die Partie gibt es ab 14.55 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM zu sehen.

+++ Wiedersehen mit alten Bekannten +++

Um 15 Uhr trifft der FC Augsburg auf den AZ Alkmaar, den die Schwaben in der vergangenen Saison zweimal in der UEFA Europa League besiegten (1:0, 4:1).

Anschließend wechselte Jeffrey Gouweleeuw zum FCA. Heute gibt es für den Niederländer ein Wiedersehen mit den Ex-Kollegen, Trainer Manuel Baum hat ihn in die Startelf beordert.

+++ Ingolstadt - Heidenheim 0:0 +++

Los geht's am Audi-Sportpark. Der FCI will sich Selbstvertrauen für den Kampf gegen den Abstieg holen.

+++ Ingolstadt legt los +++

Der FC Ingolstadt beginnt den Testspielmarathon am Samstag und trifft auf Zweitliga-Topklub 1. FC Heidenheim.

Beide Teams bestreiten die Vorbereitung zuhause und müssen auf vereistem Geläuf ran. Das Team von Maik Walpurgis beginnt überraschend mit Robert Leipertz, der in der Hinrunde fast keine Spielpraxis sammelte.

