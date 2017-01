Das Bundesliga-Überraschungsteam RB Leipzig ist mit einer herben Niederlage ins Jahr 2017 gestartet.

Der Aufsteiger verlor sein erstes Testspiel nach der Winterpause gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam 1:5 (0:3) und offenbarte dabei im portugiesischen Albufeira in allen Mannschaftsteilen große Schwächen.

Der überragende frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Amin Younes (21., 39., 46.), der Däne Kasper Dolberg (37.) und Anwar El Ghazi (81.) erzielten die Treffer für Ajax, das in der Schlussviertelstunde noch auf die Dienste des ehemaligen deutschen Nationalspielers Heiko Westermann setzte.

Davie Selke gelang in der 63. Minute der Ehrentreffer für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl. Kurz vor Schluss griff sich der Stürmer aber an den Oberschenkel und musste das Feld verlassen.

Die abstiegsgefährdeten Schanzer gewannen ihr erstes Spiel 2017 gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim 3:0 (1:0) und hinterließen dabei nur sechs Tage nach dem Trainingsauftakt einen ordentlichen Eindruck.

Die Treffer für die Gastgeber, die auf ein Trainingslager in sonnigen Gefilden verzichten, erzielten Lukas Hinterseer (26.), Maurice Multhaup (80.) und Moritz Hartmann (90.).

Allerdings musste Trainer Maik Walpurgis bereits früh verletzungsbedingt wechseln. Mittelfeldspieler Almog Cohen musste bereits in der 20. Minute leicht angeschlagen den Platz verlassen.

Der FSV Mainz 05 unterliegt Feyernoord Rotterdam. Dabei kommt es zu einem kuriosen Platzverweis.

Wolfsburg gibt Führung aus der Hand

Der Tabellen-13. der Bundesliga, VfL Wolfsburg, verlor sein erstes Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers im spanischen La Manga gegen den SC Heerenveen 1:2. Der Test wurde über dreimal 30 Minuten ausgetragen.

Nationalspieler Mario Gomez brachte Wolfsburg in der 38. Minute mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung. Reza Ghoochannejhad gelang in der 54. Minute der Ausgleich für den Tabellenvierten der niederländischen Eredivisie, ehe Michel Vlap in der 86. Minute der Siegtreffer für Heerenveen glückte.

Der niederländische Nationalspieler Joost van Aken sah kurz vor Schluss wegen eines absichtlichen Handspiels noch die Rote Karte.

Augsburg verpasst Sieg

Der FC Augsburg ist im ersten Spiel von Manuel Baum als Cheftrainer nur zu einem Unentschieden gekommen.

Im ersten Testspiel ihres Wintertrainingslagers trennten sich die Augsburger 1:1 (1:0) vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Der Ex-Münchner Takashi Usami (21.) brachte den Tabellenzwölften in Marbella in Führung, Wout Weghorst (60.) glich zum 1:1 aus.

Traum-Comeback für Clemens

Der 1. FC Köln feiert einen knappen 1:0-Sieg gegen Zweitligist VfL Bochum.

Dabei feierte Christian Clemens ein gelungenes Comeback: Der Mittelfeldspieler, der in der Winterpause vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 zu den Rheinländern zurückgekehrt war, erzielte im ersten FC-Testspiel des Jahres den Siegtreffer.

Freuen konnte sich FC-Trainer Peter Stöger auch über eine gute Leistung von Milos Jojic (24) in den ersten 45 Minuten. Der Serbe, der im letzten halben Jahr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war und sich für 2017 viel vorgenommen hat, durfte sich nach einer starken ersten Hälfte ausruhen.