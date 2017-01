Die starken Leistungen von Mark Uth sind auch in der Premier League nicht unerkannt geblieben.

Wie der Mirror berichtet, wird der 25-Jährige von der TSG Hoffenheim von Tottenham Hotspur und dem FC Southampton intensiv beobachtet.

Uth traf in der vergangenen Saison 13-mal, in dieser Spielzeit steht er bei fünf Toren in zehn Partien. 2014/15 wurde er beim SC Heerenveen Torschützenkönig der niederländischen Eredivisie.

Laut des Berichts könnte Uth im Sommer nach England wechseln.