Thomas Tuchel gibt vor seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nach Mainz (So., ab 17 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) bekannt, dass Pierre-Emerick Aubameyang nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup wieder für den BVB spielt.

Außerdem spricht über die jüngste Unruhe im Verein bezüglich seiner Rolle beim Transfer von Alexander Isak . SPORT1 hat alle wichtigen Aussagen zum Nachlesen im Ticker.

+++ Tuchel über Unruhe +++

"Ich nehme das an und versuche, gelassen zu bleiben. Es ist ein Lernprozess."

+++ Tuchel über Isak +++

"Er ist ein sehr zurückhaltender Spieler und macht einen sehr sympathischen Eindruck. Es gibt kein Zeitlimit. Wir wollen ihn fördern und haben viel, viel Geduld."

+++ "Schwierige Entscheidungen zu treffen" +++

"Es gibt ein paar schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber davor haben wir keine Angst. Ich freue mich über die großen personellen Möglichkeiten in der Offensive. Die Konkurrenzsituation benötigen wir."

+++ Tuchel über Rückkehr +++

"Eine Rückkehr ist immer etwas Besonderes. Aber nicht so sehr, dass ich mich nicht konzentrieren könnte."

+++ Emotionale Mainzer erwartet +++

"Abendspiel in Mainz und Favorit zu Gast. Die Mainzer werden uns sehr leidenschaftlich und emotional entgegentreten."

+++ "Aubameyang wird spielen" +++

Tuchel sagt über den Heimkehrer vom Afrika-Cup: "Aubameyang hat zwei intensive Trainingseinheiten mitgemacht. Er kann und wird morgen spielen."