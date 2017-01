Schockmoment für Max Kruse: Der Profi von Werder Bremen hatte am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.00 Uhr einen Autounfall. Der Stürmer war auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover bei Glatteis verunglückt. Zum Glück blieb Kruse unverletzt. Das bestätigten die Hanseaten auf SID-Anfrage.

Auch andere Verkehrsteilnehmer sollen nicht in den Unfall verwickelt worden sein.

Laut Kreiszeitung war der Stürmer auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die rechte Leitplanke gekracht. Kruse konnte bereits am Vormittag wieder am Training der Bremer teilnehmen.