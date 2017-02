Winterneuzugang Neven Subotic läuft in der Bundesliga erstmals für den 1. FC Köln auf.

Die Leihgabe von Borussia Dortmund steht in der Partie beim SC Freiburg (ab 17 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) in der Startelf. Auch der zuletzt angeschlagene Jonas Hector ist rechtzeitig fit geworden.

Bei den Gastgebern aus Freiburg kehren Maximilian Philipp (Adduktorenprobleme) und Marc Torrejon (Infekt) in die Anfangself zurück. Zudem ersetzt Nicolas Höfler Amir Abrashi im defensiven Mittelfeld.

Aufstellungen:

Freiburg: Schwolow - Kübler, Torrejon, Söyüncü, Günter - Höfler, Frantz - Philipp, Haberer, Grifo - Niederlechner

Köln: Kessler - Sörensen, Subotic, Maroh, Heintz - Höger, Hector - Bittencourt, Rausch - Osako, Modeste