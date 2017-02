Winter-Neuzugang Bojan Krkic läuft erstmals für seinen neuen Klub Mainz 05 in der Bundesliga von Beginn an auf.

Der 26 Jahre alte Hoffnungsträger im Mainzer Mittelfeld bekommt in der Partie gegen den FC Augsburg (ab 20 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) von Trainer Martin Schmidt von Beginn an das Vertrauen.

Krkic kam am vergangenen Wochenende beim 0:4 bei der TSG Hoffenheim zu seinem ersten Kurzeinsatz für die Mainzer.

Beim Gegner aus Augsburg feiert der 23 Jahre alte Tim Rieder in der Innenverteidigung sein Bundesliga-Debüt.