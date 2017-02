Mit der Partie zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg (ab 20 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) beginnt am Freitagabend der 20. Spieltag der Bundesliga.

Und neben drei Punkten jagen die Teams an diesem Wochenende auch ein ganz besonderes Tor: Noch 23 Treffer fehlen bis zum 50.000. Tor der Bundesliga-Geschichte.

24 Tore pro Bundesliga-Spieltag

Den ersten Treffer erzielte am 24. August 1963 der Dortmunder Timo Konietzka - knapp 54 Jahre später winkt nun einem aktuellen Bundesliga-Profi ein Eintrag in die Geschichtsbücher.

Im Schnitt fallen in der aktuellen Spielzeit 24 Tore pro Spieltag - und dementsprechend halten die Wettanbieter ein Jubiläumstor an diesem Wochenende für sehr wahrscheinlich.

Bei Tipico gibt es dafür eine Quote von 1,35, wer erfolgreich auf einen Aufschub bis zum 21. Spieltag tippt, erhält bereits das 2,7-fache seines Einsatzes.

Burgstaller und Gomez als Favoriten

Bleibt die Frage, welcher Spieler das besondere Tor erzielt. Zu den Favoriten zählen naturgemäß in erster Linie die Top-Torjäger der Liga: Tipico-Favoriten auf das 50.000. Tor der Bundesliga-Geschichte sind der Schalker Guido Burgstaller (Sa., 18.30 Uhr gegen Hertha, Quote: 18,0) und Wolfsburgs Mario Gomez (So., 15.30 Uhr gegen Hoffenheim, Quote: 18,0). Dahinter folgen die Top-Torjäger Anthony Modeste vom 1. FC Köln (15 Saisontore, Quote: ) und Pierre-Emerick Aubameyang (17 Saisontore, Quote: 22,0)

Am wahrscheinlichsten scheint das Jubiläum im ersten Sonntagsspiel: Für die beteiligten Hoffenheimer (Quote 6,0) und Wolfsburger (Quote 7,0) gibt es die geringste Quote als Urheber des Jubiläumstreffers, die geringsten Chancen werden dem Hamburger SV (Quote 45,0) eingeräumt.