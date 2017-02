Trainer Alexander Nouri (37) vom abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen bangt vor der Partie beim FC Augsburg am Sonntag (ab 15 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) weiter um den Einsatz von Stürmer Claudio Pizarro. "Wir halten uns die Option offen und werden gemeinsam die richtige Entscheidung für das Team treffen", sagte Nouri.

Pizarro (38) konnte wegen muskulärer Probleme in dieser Woche noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Eine Entscheidung über den Einsatz des Peruaners soll am Samstag fallen. Der zuletzt angeschlagene Angreifer Max Kruse (28) steht hingegen zur Verfügung, nachdem er am Freitag mit dem Team trainierte.

Werder unter Zugzwang

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Borussia Dortmund und Bayern München (beide 1:2) steht Werder gegen Augsburg unter Zugzwang. "Jeder kann die Tabelle lesen und weiß, was wir investieren müssen, um Punkte zu holen. Wir werden wieder ans Limit gehen", sagte Nouri, der sich über die guten Leistungen seines Teams nur bedingt freuen konnte: "Für Applaus gibt es keine Punkte."

Sportchef Frank Baumann erhöhte angesichts nur eines Punktes Vorsprung auf den Relegationsrang den Druck beim Tabellen-15. von der Weser. "Wir sind in der Abstiegszone und wollen unsere Situation verbessern", sagte Baumann: "Wir können keine vier Wochen mehr warten, bis wir punkten."