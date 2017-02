Der FC Bayern tritt im bayrischen Derby beim FC Ingolstadt (LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) ohne Arjen Robben an.

Der Niederländer sitzt im Team von Trainer Carlo Ancelotti zunächst nur auf der Bank, in der Offensive beginnen stattdessen neben Robert Lewandowski Thiago und Thomas Müller.

Mit Arturo Vidal, Joshua Kimmich und Xabi Alonso bietet der Rekordmeister beim FCI eine eher defensive Formation im Mittelfeld auf.

Mit Philipp Lahm, David Alaba, Kimmich und Thiago sind im Vergleich zum 1:1 gegen den FC Schalke vergangene Woche vier Spieler neu in der Startformation.

Götze nicht im Kader, Neuling beginnt beim BVB

BVB-Trainer Thomas Tuchel rotiert beim Gastspiel von Borussia Dortmund in Darmstadt (LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) und bringt unter anderem den 18-jährigen Dzenis Burnic von Beginn an. Für den Defensivspieler ist es das Bundesligadebüt.

"Dzenis ist seit Jahren ein elemenatar wichtiger Spieler unser Jugend und immer eine tragende Figur", sagte Hans-Joachim Watzke bei Sky: "Ich freue mich, dass Thomas ihm das Vertrauen schenkt."

Der angeschlagene Mario Götze ist dagegen nicht im Kader. "Mario kann auf jeder Position und in jedem System spielen", sagte Watzke: "Aktuell hat er muskuläre Probleme, die ihn zurückwerfen. Aber er wird seine Spiele machen."

Neu in der BVB-Startelf sind im Vergleich zum Pokalfight mit Hertha BSC außerdem Emre Mor, Christian Pulisic und Matthias Ginter.

Walace beginnt erneut

Beim Hamburger SV kommt Winter-Neuzugang Walace gegen RB Leipzig (LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) zu seinem nächsten Startelf-Einsatz.

Der Brasilianer hatte unter der Woche im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln seinen Teil zum Viertelfinaleinzug beigetragen.

Bayer Leverkusens Trainer Roger Schmidt setzt bei seinem Schicksalsspiel gegen Eintracht Frankfurt von Beginn an auf den erste 17 Jahre alten Kai Havertz.