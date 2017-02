Als Tabellenneunter hat Bayer Leverkusen bereits elf Punkte Rückstand auf den Dritten Eintracht Frankfurt und Trainer Roger Schmidt steht kurz vor dem Rauswurf.

Grund genug für Kapitän Lars Bender vor dem direkten Aufeinandertreffen mit der Eintracht am Samstag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) Alarm zu schlagen.

"Unsere Situation ist dramatisch, das Spiel zuletzt in Hamburg war schlecht. Für die gesamte Situation war es Mist, als Verlierer vom Platz zu gehen. Gerade nach der Niederlage gegen Gladbach", sagte Bender der Bild.

Bender fordert deshalb ein Umdenken: "Die Erwartungen an uns sind hoch, die wir an uns selbst stellen sind ebenfalls hoch. Aber vielleicht müssen wir so ehrlich sein, dass wir den Erwartungen nicht gerecht werden."

Gelingt es Leverkusen nicht schleunigst den Hebel umzulegen, droht sogar das Verpassen der Europa League.

"Für unsere Ansprüche ist ein Jahr ohne Europa League eigentlich nicht vorstellbar. Aber wir brauchen jetzt nicht über Europa reden. Das wäre in unserer Situation völlig vermessen", sagte Bender.

Hoffnung macht Leverkusen vor allem, dass Bender nach seiner Fersenverletzung bald sein Comeback feiern könnte.