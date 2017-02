Die Pläne für eine neue Mega-Halle für die FC Bayern Basketballer und die Eishockeyspieler des EHC Red Bull München werden konkreter.

Im Gespräch mit SPORT1 nannte Bayern-Präsident Uli Hoeneß Details des anvisierten Deals der Bayern mit Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz.

"Ich werde in den nächsten Wochen gemeinsam mit meinen Präsidiumskollegen nach Salzburg reisen, um mit ihm mal über dieses Thema zu sprechen. Eines ist jetzt schon klar: Wenn wir zusammenkommen sollten, werden wir ein Mieter in seiner Halle sein. Wir werden schauen, was sich da realisieren lässt", sagte Hoeneß am Rande des FC Bayern Basketball Business Circle.

Bereits im Dezember hatte SPORT1 über die Pläne für das Mega-Projekt berichtet. Geplant ist eine Halle mit einem Fassungsvermögen von bis zu 12.000 Zuschauern. Der FC Bayern Basketball kann ein solches Großprojekt jedoch nicht alleine realisieren.

Hier kommt Mateschitz als möglicher Investor ins Spiel. "Er hat dieses Kleingeld, das notwendig ist, um so eine Halle zu finanzieren", sagte Hoeneß: "Ich bin glücklich, dass wir mit ihm einen Partner finden können, der bereit ist, circa 100 Millionen Euro in solch ein Projekt hereinzustecken. Das könnten wir vom FC Bayern Basketball überhaupt nie stemmen."

Hoeneß ergänzte: "Ich fühle mich nicht auf einer Wellenlänge mit Herrn Mateschitz. Dazu sind mein Konto und das vom FC Bayern etwas zu klein, da fehlen ein paar Nullen."