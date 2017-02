Mit einem Schmunzeln hat BVB-Coach Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Darmstadt 98 auf die Frage reagiert, ob er Arsene Wenger beim FC Arsenal beerben könnte.

"Das ist kein Thema für mich. Ich kenne die Sachverhalte nicht. Ich bin glücklich hier und habe Vertrag", sagte der Trainer der Borussia. Die Gunners sollen laut eines Berichts des Mirror eine Kandidatenliste mit vier Namen zusammenstellt haben. Ganz oben auf dem Wunschzettel steht demnach Tuchel.

Als Nachfolger von Jürgen Klopp in Dortmund hat sich Tuchel auch auf der Insel einen Namen gemacht. Der Vertrag des 43-Jährigen beim BVB läuft noch bis 2018.

Tuchel bangt um Quartett

Vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) beim Tabellenletzten Darmstadt 98 plagen Borussia Dortmund derweil Personalsorgen.

Lukasz Piszczek (Rückenbeschwerden), Marcel Schmelzer (Knieprobleme), Matthias Ginter (Sprunggelenk) und Marco Reus (Schlag auf den Beckenkamm) sind nach dem Elfmeterkrimi im DFB-Pokal gegen Hertha BSC angeschlagen. "Wir warten auf den letzten Test", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag.

Dagegen rechnet der BVB-Coach mit dem Einsatz von Ousmane Dembele (Erschöpfungssyndrom). "Wir denken, dass wir es hinbekommen", sagte Tuchel mit Blick auf den Franzosen. In Darmstadt erwartet der Trainer "eher ein mentales Spiel, weil die Favoritenrolle so klar vergeben ist".

Damit sei sein Team "bisher nicht so gut umgegangen". Man müsse "bescheiden und an Kleinigkeiten orientiert" spielen, forderte er und kündigte an: "Wir werden mit der besten Aufstellung das Spiel bestreiten."