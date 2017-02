Der Hamburger SV im Aufwind. Nach dem Sieg gegen Leverkusen konnte der abstiegsbedrohte Bundesliga-Dino am Dienstag den Ligakonkurenten Köln aus dem DFB-Pokal kicken.

Am 20. Spieltag plant der HSV den Coup gegen den Aufsteiger und Tabellenzweiten RB Leipzig. (15.30 Uhr im LIVETICKER und unserem Sportradio SPORT1.fm)

Die Bullen wollen nach der Niederlage in Dortmund und den anschließenden Szenen nun im heimischen Stadion wieder sportlich Schlagzeilen machen. Trainer Ralph Hasenhüttl lobt die Entwicklung des HSV: "Der HSV verfolgt unter Trainer Markus Gisdol eine neue Philosophie. Gerade in der Offensive hat der Verein enormen Speed."

Ingolstadt will mit Wissenschaft zum Sieg

Der Tabellen-17. FC Ingolstadt 04 bekommt es zuhause mit dem Rekordmeister FC Bayern München zutun.

Wie am Freitag bekannt wurde, will Ingolstadts Coach Maik Walpurgis dabei eine besonders wissenschaftliche Taktik anwenden, um Bayern-Torhüter Manuel Neuer zu überwinden.

Mit drei Punkten könnte sich Ingolstadt aus der Abstiegszone retten. Aber auch die Bayern brauchen einen Sieg, um sich an der Tabellenspitze weiter gegen den Verfolger aus Leipzig behaupten zu können.

Darmstadt vor fast unlösbarer Aufgabe

Zeitgleich spielt Abstiegskandidat und Tabellenletzter SV Darmstadt 98 zuhause gegen Borussia Dortmund.

Selbst mit einem Sieg können die Darmstädter unter Trainer Thorsten Frings die rote Laterne nicht abgeben. Darum sieht der Ex-Bundesligaprofi die Rollen auch klar verteilt: "Dortmund ist eine Mannschaft auf Champions-League-Niveau mit überragenden Einzelspielern."

Darmstadts Abstand zum Relegationsplatz beträgt mittlerweile sieben Punkte. Borussia Dortmund steht nach den Randalen einiger Fans am vergangenen Spieltag weiter unter Beobachtung. Am Freitag forderte der DFB für ein Ligaspiel die Sperrung der "gelben Wand" in Dortmund.

Gladbach ohne Torjäger Stindel in Bremen

Der 15. der Tabelle, Werder Bremen, bekommt es zuhause mit dem elften Borussia Mönchengladbach zutun.

Die Fohlen siegten unter der Woche im DFB-Pokal in Fürth und holten aus drei Rückrundenspielen bereits sieben Punkte. Die Hecking-Elf muss in Bremen allerdings auf den gelb gesperrten Torjäger Lars Stindel verzichten.

Werder Bremen befindet sich aktuell am oberen Rand der Abstiegszone und muss dringend punkten, um die Konkurenz hinter sich zu lassen. Coach Alexander Nouri sieht den Wegfall von Gladbachs Stindl nicht unbedingt als Vorteil. "Gladbach hat genug Qualität. Wir brauchen uns nicht auf eine Personalie fokussieren."

Lerverkusen will gegen Frankfurt ein Erfolgserlebnis

Unterdessen hinkt Bayer Leverkusen nach zuletzt zwei Niederlagen und Tabellenplatz neun den Erwartungen und besonders den internationalen Plätzen hinterher.

Gegner Eintracht Frankfurt schnuppert dagegen Champions-League-Luft. Auf Platz drei hat Frankfurt stattliche elf Zähler mehr als die Werkself auf dem Konto.

Dennoch gibt sich Eintracht-Trainer Niko Kovac vor der Partie bescheiden. "Wir sind trotz Platz drei keine Spitzenmannschaft wie Leverkusen, die über Jahre europäisch spielen. Wir sind kein Favorit."

Choupo-Moting wieder nicht im Schalker Kader

Im Topspiel der Bundesliga treffen am Samstagabend Schalke 04 und Hertha BSC (18.30 Uhr im LIVETICKER und unserem Sportradio SPORT1.fm) aufeinander.

Die Berliner zeigten sich zuletzt häufig auswärtsschwach. Zudem sprechen die früheren Ergebnisse der Partie gegen die alte Dame. "Die Statistik ist mit acht Niederlagen in Serie schlecht. Wir müssen sie verbessern", lacht Pal Dardai bei der Pressekonferenz am Freitag.

Schalke 04, das zuletzt mit einem Unentschieden beim Tabellenführer FC Bayern und unter der Woche im Pokal überzeugen konnte, muss erneut auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der Stürmer laboriert an Adduktorenproblemen.

Trainer Markus Weinzierl lobt die zuletzt starken Auftritte seiner Schalker und will gegen Hertha BSC daran anknüpfen.

SPORT1 begleitet alle Spiele LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.