Bundesliga: Hamburger SV - Bayer Leverkusen Live im TV, Radio und Ticker HSV will Abstiegsplatz verlassen

vergrößernverkleinern Im Hinspiel setzte sich Bayer Leverkusen mit 3:1 gegen den HSV durch © Getty Images

Nach dem Fehlstart ins neue Jahr peilt der Hamburger SV am 19. Spieltag gegen Bayer Leverkusen die Wende an. Die Gäste treten erstmals ohne Hakan Calhanoglu an.