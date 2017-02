Lucas Scholl hat den Durchbruch beim FC Bayern München nicht geschafft. Der Sohn der Bayern-Legende Mehmet wechselte nun im Winter zum Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen.

Der 20-Jährige freut sich über seine neue Aufgabe und blickt sehr reflektiert auf seine Zeit in München.

"Ich war damals 17, 18 Jahre alt. Dieser ganze Hype um mich, das war einfach zu viel. Ich war ja noch ein Kind, war noch nicht so weit", erinnert sich Scholl im Bild-Interview zurück. "Deswegen sage ich ja: Für mich kam der Schritt zu früh. Und am Ende lag auch ein großer Teil an mir."

Der Mittelfeldspieler "war oft genug beleidigt, wenn ich wieder in der U19 spielen musste. Aber dann hätte ich weiterarbeiten müssen. Vielleicht hätte ich es dann bei den Bayern geschafft."

Vom ehemaligen Trainer Pep Guardiola hält Scholl derweil sehr viel. "Das war mit Abstand der Trainer, der mir am meisten beigebracht hat. Er hat mir viel geholfen, hat mir vor allem damit imponiert, wie er jeden Gegner taktisch zerlegt hat. Das war unglaublich", schwärmt der Ex-Schützling.