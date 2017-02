Der Brasilianer Raffael sorgte mit einem Doppelpack am 16. Mai 2015 für den einzigen Gladbacher Sieg in den letzten 26 Gastspielen bei den Bremern, die gegen die Borussen auch ihre meisten Heimpunkte (95) einstrichen.

In den letzten 19 Auftritten an der Weser schossen die Gladbacher nur zwei Tore in der ersten Halbzeit. Nach ihrem 4:1-Sieg im Hinspiel musste Werder-Trainer Viktor Skripnik allerdings seinen Hut nehmen. Die Fohlen sind mit fünf Zählern und 6:20 Toren das zweitschlechteste Auswärtsteam der Liga.

Sie holten aber in den beiden Gastspielen mit Trainer Dieter Hecking vier Punkte und gewannen die letzten beiden Liga-Aufgaben mit jeweils drei Treffern, von denen der Löwenanteil auf das Konto von Lars Stindl (drei Tore) und Raffael (zwei) ging.

Bremen wartet 2017 noch auf Punkte

Die Hanseaten erbeuteten lediglich einen Punkt aus den letzten drei Heimspielen und unterlagen zuletzt den beiden Champions-League-Klubs Bayern und Dortmund jeweils mit 1:2. Als einziges Team der Liga holten die Werderaner noch keinen Zähler im Jahr 2017.

Sie trafen in jedem der letzten 18 Spiele ins Netz, was keinem anderen Klub gelang, verloren aber mit der löchrigsten Abwehr 14 Punkte durch Gegentore in den letzten 20 Minuten. Der Ex-Gladbacher Max Kruse erzielte zwei ihrer letzten drei Treffer und schoss in sechs Spielen gegen die Fohlen vier Tore.

Ergebnis der Hinrunde (aus Bremer Sicht): 1:4

Heimbilanz von Bremen gegen Mönchengladbach: 27 Siege, 14 Unentschieden, 6 Niederlagen bei 85:50 Toren

Gesamtbilanz von Bremen gegen Mönchengladbach: 38 Siege, 22 Unentschieden, 35 Niederlagen bei 149:160 Toren

Letzter Heimsieg: 2:1 am 30. August 2015

Letzte Heimniederlage: 0:2 am 16. Mai 2015

Letzte Elfmeter: Bremen (22 geschossen,15 verwandelt): Claudio Pizarro am 7. Februar 2016 - Mönchengladbach (zwölf geschossen, zehn verwandelt): Raffael am 17. September 2016

Letzter Platzverweis: Bremen (insgesamt sechs): Luca Caldirola am 17. Dezember 2014 - Mönchengladbach (insgesamt acht): Granit Xhaka am 30. August 2015

Aktuelle Bremer Schützen gegen Mönchengladbach: Claudio Pizarro (zwölf Tore), Max Kruse (vier), Zlatko Junuzovic (zwei), Serge Gnabry, Aron Johansson

Aktuelle Mönchengladbacher Schützen gegen Bremen: Raffael (acht Tore), Lars Stindl (sechs), Andreas Christensen (zwei), Patrick Herrmann (zwei), Josip Drmic (zwei), Andre Hahn (zwei), Thorgan Hazard (zwei), Christoph Kramer, Ibrahima Traoré, Jannik Vestergaard, Oscar Wendt

