BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat nach nach den Ausschreitungen im Spiel gegen RB Leipzig ein hartes Durchgreifen angekündigt.

"Sie können sicher sein, das wir alles in unserer Kraft stehende tun werden, um diesen Dingen ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben", sagte Watzke in einem Video-Statement, das der BVB über seine Internetseite verbreitete.

Zugleich entschuldigte sich Watzke bei den Betroffenen und kündigte eine schnelle Aufklärung an: "Wir versichern den Betroffenen unser Mitgefühl. Das gilt sowohl für die Fans von RB Leipzig als auch für die Angehörigen der Polizei. Wir arbeiten mittlerweile mit Hochdruck an der Aufklärung dieser nicht zu tolerierenden Dinge."

Dabei gebe es auch bereits erste Erfolge zu verzeichnen: "Wir haben das Gefühl, dass wir erste Täter ermitteln haben können."

Doch der 57-Jährige mahnte trotz der Brisanz zur Geduld, "weil jetzt Präzision und Genauigkeit vor Schnelligkeit geht." Erst in der kommenden Woche werde der BVB "ganz klar Stellung" beziehen, so Watzke und begründete dies: "Es ist jetzt elementar wichtig, noch ein paar Tage gezielt zu ermitteln, damit wir letztendlich auch eine große Sicherheit in der Argumentation aufweisen können."