Nach Philipp Lahms überraschender Rücktritts-Ankündigung zum Saisonende äußert sich nun auch Uli Hoeneß zum anstehenden Abschied des FCB-Kapitäns.

Den Zeitungen der FUNKE Mediengruppe sagte der Präsident des FC Bayern München: "Für Philipp Lahm bleibt die Tür bei uns offen. Ich kann mir vorstellen, dass er eines Tages beim FC Bayern arbeitet. Die Überraschung mit der Bekanntgabe ist für mich eine Marginalie. Da verändert sich nichts. Philipp Lahm hat unseren größten Respekt verdient."

Auch die Tatsache, dass Lahm das ihm zugetragene offene Amt des Sportdirektors nicht annehmen wird, ändere nichts an der Situation.

Bekanntgabe kam für Hoeneß zu früh

Von Lahms Rücktrittsgedanken wusste Hoeneß bereits seit Freitag, zeigte sich jedoch überrascht, dass der 33-Jährige diese Information am Dienstagabend nach dem Pokalspiel gegen Wolfsburg öffentlich machte: "Wir hatten kein Interesse, das so früh bekanntzugeben. Ich wollte aber die Regeln des Miteinanders einhalten und in aller Ruhe besprechen, wie wir an die Öffentlichkeit gehen."

Hoeneß erklärte: "Am Freitag hat Philipp Lahm Karl-Heinz Rummenigge abgesagt. Aber es ist nicht üblich, mit diesen Dingen vor wichtigen Spielen an die Öffentlichkeit zu gehen. Samstag hatten wir das Schalke-Spiel. Montag war die Aufsichtsratssitzung. Und Dienstag war das nächste Spiel. Also wollten wir das ab Mittwoch bereden, wie wir verfahren."

Die Sport-Bild hatte am Dienstagabend Hoeneß' Pläne durchkreuzt und Lahms Rücktritt unmittelbar nach dem Ende des Pokalspiels der Bayern gegen Wolfsburg verkündet.