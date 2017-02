Philipp Lahm hat zugegeben, dass die Verkündung seines Rücktritts in der vergangenen Woche nicht ganz glücklich gelaufen ist.

Auf die Frage, ob man das in der Gesamtkommunikation besser hätte lösen können, sagte der Kapitän des FC Bayern bei Sky: "Das kann durchaus sein. Ich habe am Dienstag verkündet, dass ich aufhöre. Und ich glaube, das ist mein gutes Recht."

Dass die Bekanntgabe des Karriereendes anders zu Stande kam, als es sich der Rekordmeister gewünscht hätte, ging aus einer Mitteilung der Bayern am vergangenen Mittwoch hervor, in der sie Kritik an Lahms Vorgehen äußerten.

"Ich habe da (am Dienstag, Anm. d. Red.) auch erklärt, dass alle Verantwortlichen Bescheid wussten", betonte der Defensivspieler nach dem 2:0-Sieg der Münchner in Ingolstadt und fügte hinzu: "Damit ist die Sache für mich erledigt. Da braucht man nicht so viel reininterpretieren. Ich bin dem Verein sehr dankbar." Zudem unterstrich er sein gutes Verhältnis zu den Verantwortlichen des Vereins.

In die Schlussphase der Saison will Lahm noch einmal alles reinlegen. "Ich werde alles daran setzen, einen schönen Abschluss zu haben. Ich genieße die letzten Monate mit der Mannschaft und dem Verein", so Lahm weiter.