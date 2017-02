Die Suche nach Timo Kraus dauert bereits einen Monat an, noch immer gibt es keine heiße Spur beim vermissten Manager des Hamburger SV.

Nun kommt der Fall ins Fernsehen: Die Sendungsleitung der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst hat spontan entschieden, den Fall des 44-Jährigen in der kommenden Sendung am Mittwoch zu thematisieren.

"Mit unserer Sendung erreichen wir eine ganz große Zahl von Zuschauern und können möglicherweise einen neuen Impuls bei der Suche geben", sagte Moderator Rudi Cerne Focus Online. Im Gegensatz zu anderen Fällen wird der Beitrag zu Kraus keinen Film beinhalten, sondern lediglich einen Zeugenaufruf.

Am 7. Januar wurde der HSV-Mitarbeiter von Kollegen in ein Taxi an den Hamburger Landungsbrücken gesetzt. Kraus kam nie zu Hause an, der Taxifahrer konnte bis jetzt nicht aufgespürt werden.