Hüstel, schnief, räusper - bei RB Leipzig geht die Angst vor der Grippe und den damit verbundenen, weiteren Ausfällen um.

Um dem entgegenzuwirken hat Trainer Ralph Hasenhüttl für das Team Regeln aufgestellt, damit sie sich nicht anstecken. So ist beispielweise nach Informationen der "Fussball Bild" der morgendliche Händedruck zur Begrüßung verboten.

Sicherheitsabstand beim Essen

"Das stimmt, dies ist eine der Vorsichtsmaßnahmen", bestätigte Kapitän Dominik Kaiser. Außerdem wird der Sitzabstand beim Team-Essen vergrößert und die Trainingsräume wurden mit Desinfektionsmittel für die Hände ausgestattet.

Bereits das Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag wurde auf die neuen Maßnahmen ausgerichtet. Der Rückflug wurde nicht am Abend angetreten, sondern erst am Sonntag, damit die Spieler mehr Zeit zur Regeneration hatten und nicht vom Spiel geschwächt anfälliger für die Viren waren.

Trio hatte es erwischt

Das Spiel in Dortmund hatten mit Timo Werner (Grippe) sowie Diego Demme und Marcel Sabitzer mit Magen-Darm-Virus verpasst.